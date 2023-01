VIDEO ⟩ Uuring: Maa tuum võib olla seiskunud ja pöörlemissuund muutumas

Maa on jagatud kolmeks osaks. Maakoor on valdavalt tahke ja ränirohke kivimiline kest, mis jaguneb mandriliseks ja ookeaniliseks maakooreks. Vahevöö koosneb kuumast ja tihedast kivimimassist ning ulatub kuni 2900 kilomeetri sügavuseni. Tuum on Maa sisemine, peamiselt rauast ja niklist koosnev osa, mis on 2900–6400 kilomeetri sügavusel. Tuum jaguneb vedelaks välistuumaks ja tahkeks sisetuumaks.