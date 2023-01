Pamela Anderson soovis teda seksuaalselt väärkohelnud lapsehoidja surma: ja ta surigi järgmisel päeval

31. jaanuaril ilmuvas Netflixi dokumentaalfilmis «Pamela, a love story» paljastab 55-aastane Pamela Anderson , et üritas tappa oma naissoost lapsehoidjat, kes teda lapsepõlves seksuaalselt väärkohtles.

Naise sõnul kestis kuritarvitamine neli aastat. «Ta ütles mulle alati, et ma enda vanematele ei räägiks. Ma püüdsin enda venda tema eest kaitsta. Ma üritasin teda tappa - üritasin teda suhkruroost pliiatsiga südamesse pussitada.»

«Ütlesin talle, et tahan, et ta sureks, ja ta suri järgmisel päeval autoõnnetuses,» räägib Anderson.

Anderson arvas, et tappis lapsehoidja oma maagilise mõtlemisega ning tundis, et ei saanud sellest kellelegi rääkida.

«Ma olin kindel, et tegin seda. Soovisin ta surma ja ta suri,» jätkab Anderson. «Ma elasin sellega terve oma nooruspõlve.»

Andersonil oli raske mõista, et ka naissoost isikud võivad teda seksuaalselt kuritarvitada ning see pani teda inimesi aina vähem usaldama.

See ei ole aga ainus kord, mil Anderson lapsena seksuaalse väärkohtlemise ohvriks sattus.

Oma autobiograafilises kirjatükis loeb Anderson ette ka oma lapsepõlvepäevikuid, kus jagab, et 25-aastane meessoost naaber vägistas teda 12-aastaselt.

«Mängisime mõnda aega, kuni ta ütles, et ma näen välja nagu vajaksin massaaži,» meenutab ta. «Ta oli 25, mina 12. Ta vägistas mind. Tundsin, et see oli minu süü.»