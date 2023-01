27. jaanuaril jõudis Veenus Kalade sodiaagimärki ning siin on põhjust tunda rõõmu. Nimelt Kalad on märk, milles armastuseplaneet Veenus kogeb ja väljendab ennast kõrgendatud kujul. Kalade valitseja Neptuun on iseenesest justkui Veenuse kõrgem oktaav - kõik veenuslikud omadused on tõstetud kõrgemasse tähendusse ja vibratsiooni. Seega Veenus tunneb end Kalades eriliselt hästi ja tänu sellele õnnistab sel ajal ka inimesi oma andidega rohkem kui tavaliselt. See periood toob rohkem romantikat, empaatiat, hellust, harmooniat, loovust ja ilu inimsuhetesse. Õnnelik aeg kestab kuni 20. veebruarini, mil Veenus siseneb oma nõrgendusmärki Jäära - kuid selleni on veel aega!

Pole paremat aega kui praegu, mil avada oma süda uuesti romantikale ja armastusele ning lasta külmadel kivimüüridel lahustuda. See ei pea tähendama otsekohe uut suhet, kuna enne tõeliselt hea suhte saabumist peavad süda ja hing selleks valmis olema. Nüüd on just see aeg, mil oma romantikameelele elu sisse hingata – tuletada meelde, kui hea ja imeline armastus võib olla ning millised on meie sügavaimad soovid ja unistused seoses armusuhtega. Kui oled selleks küps ja avatud, võib su ellu saabuda peagi ka see puuduv element – puuduv üksnes füüsilisel tasandil, kuna südames on ta juba ärganud.