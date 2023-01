Bryson muutis sugu ja sai Adam Grahami nime kandnud mehest naiseks, kui ootas kohtuprotsessi. Ta ütles kohtus, et teadis juba nelja-aastasena, et ei ole selline nagu teised, kuid langetas otsuse sugu muuta alles 29-aastasena. Transnaine lisas, et tal oli aastaid stress ja depressioon, kuna ta ei teadnud, kas ta on mees- või naissoost.