TERAV KRIITIKA ⟩ «Isegi mu pruut teeb paremat nalja!» Netirahvas EMA galaõhtule armu ei andnud

«Neid nalju kuulates tekkis mõte, et kas peaks moe pärast kaasa naerma või mitte?» tõdes toimetusele neljapäeva õhtul Eesti muusikaauhindade ehk EMA galat vaadanud isik. «Need naljad ja vahejutud olid suisa piinlikud ja ebamugavad. Tundus, et need olid neile ette kirjutatud,» arutles ta õhtujuhtide ehk 5MIINUST bändiliikmete soorituse üle.

Ühe saalis kohapeal viibinud isiku sõnul jäi kogu õhtust mulje, justkui oleks n-ö puusalt tulistatud. «Tundus, et nad pole harjutanud ega kokku mänginud kogu asja. Lihtsalt mõtlesid, et tulevad lavale, et mis see siis ära ei ole,» jagas ta oma arvamust. «Kord unustati rääkida, tekkis selline imelik vaikus, kord räägiti teineteisest üle, nii et publikus olles millestki aru ei saanud.»