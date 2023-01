«Nägin võimalust võita sadu eurosid puhtalt kätte, paraku pidin pettuma.» Erik Orgu loosiratas tekitab inimestes kahtlusi

Toitumisnõustaja Erik Orgu lasi mõni aeg tagasi enda kodulehele teha loosiratta, mida keerutades jäi inimestele mulje, et neil on võimalik võita 50 või 100 eurot sularaha. Elu24-ga võttis ühendust pettunud lugeja, kes väitis, et Orgu loosirattas kasutatakse ebareaalseid auhindu, mida tegelikult pole võimalik võita.