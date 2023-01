KONTSADEGA PUTIN ⟩ Vene president tahtis üliõpilastega kohtudes pikem välja näha

Briti meedia kirjutab, et Putini pikkus on väidetavalt 170 sentimeetrit. Mingil põhjusel tahtis ta üliõpilaste seas pikem paista 25. jaanuari sündmusel, mis toimus Mihhail Lomonossovi nimelises Moskva riiklikus ülikoolis, kus tähistati õigeusu tatjanapäeva. Tatjana oli varakristlik märter, kelle päev on igal aastal 25. jaanuaril.