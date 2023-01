Ansambliga Gram-Of-Fun auhindu noppinud Kristel Aaslaid läks välismaale õppima

Eesti Muusikaauhinnad 2023 neljas kategoorias nomineeritud ansambel Gram-Of-Fun napsas endale kaks auhinda. Võit toodi koju nii aasta debüütalbumi kui aasta ansambli kategoorias. «Kuidas see koju tuli?» küsib ansambli solist Kristel Aaslaid peaaegu pisarsilmil ja lisab, et tore on pälvida tunnustust.