EMA DRAAMA ⟩ Jaagup Kreem aasta muusikasündmusest: mingisugused turundusosakonna tüdrukud käivad 50 kaupa seal

Kreem jätkas, et tal on üritusega väike probleem. «Sama moodi nagu teatripäev peaks olema Eesti muusikaauhindade päev olema... muusikute pidupäev, muusikute, olgu nad rokk-, klassika-, jazzmuusikud. Meil on muusikuid ja muusikaga tegelevad inimesi nii palju!»

«Aga see, et kui sa ei ole nominent, siis isegi kutset ei saada. Meil on jube palju bände, aga paljud ei ole oodatud, sest mingisugused turundusosakonna tüdrukud käivad 50 kaupa seal, siis on need influencerid ja tiktokkerid.» Lisaks tõi Kreem välja, et Saku Suurhallis, mis alates 2023. aastast kannab nime Unibet Arena, on ruumi küll.