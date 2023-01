KÕRV PEALE ⟩ Gevin Niglas alustab soolokarjääri: lugu sai valmis juba kolm aastat tagasi

Niglas ütleb, et tegelikult oli juba väiksena tema unistus olla laulja. «Naljakas, et kõik läks vastupidi sellele, mida ma planeerisin,» ütleb 23-aastane noormees. «Mu unistus oli väiksena lauljaks saada. Eks natuke alustasin ka...» ütleb Niglas, kes käis «Eesti otsib superstaari» saates ning jõudis seal teatrivooru, kuid on tänaseks tuntud pigem muusikaprodutsendina.

Niglas on Eesti muusikamaastikul märkimisväärselt palju saavutanud. Siiski ütleb ta, et kümne aasta soove või plaane ta avaldama ei hakka. «Võib-olla ei lähe täide, siis... samas osa ütleb, et just läheb täide,» sõnab Niglas. «Mõni Grammy võiks ikka taskus olla,» vihjab ta. «Kui ma kümne aasta pärast Eestist kaugemale pole jõudnud, olen natuke pettunud.»