EKSKLUSIIVSED FOTOD ⟩ Eesti üks esimesi transnaisi Susanna Smanjov tegi OnlyFansi: olen saanud meestelt palju komplimente

Uut aastas alustas Smanjov OnlyFansi konto tegemisega. «Sinna olen lisanud loomingulisi erootilisi pilte endast,» kirjeldab ta valitud silmadele nähtavat sisu. Ta ütleb, et ei häbene seda sugugi. «Erootika on ilus, kui seda loominguliselt teha,» sõnab Smanjov ja lisab, et tema pakutav sisu jääb viisakaks. «Lisaks arvan ma, et keha ei pea häbenema, kui keha kallal on palju vaeva nähtud.» Ta ütleb, et kuna tegeleb ka näitlemisega, pole keha paljastamine tema silmis tabuteema.