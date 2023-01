Tõsielusarja «Kõige parem kaaslane» vaadanud naine: häirib, et heteroks olemist maha tehakse

Kolmapäevaõhtuti TV3 eetris olev saade «Kõige parem kaaslane» tekitab vaatajates vastakaid arvamusi. On neid, kes saatele kaasa elavad, samuti leidub neid, kes seda teravalt kritiseerivad.

«Kõige parem kaaslane» on sotsiaalne eksperiment, kus üheksa noort soovivad parandada oma suhtlemisoskust ja väljuvad selleks oma igapäevase nutimaailma mugavustsoonist. Noored lukustatakse kaheks kuuks nõukaaegsesse majja, kus nad puutuvad kokku elutingimustega, milles elasid nende vanavanemad. Majas on kuivkäimla, pesu saab pesta käsitsi või pesumasinaga Riga ning süüa tuleb ise teha. Kogu ettevõtmise eesmärk on ajendada noori mõtlema, probleeme lahendama ning koostööd tegema. Saates vaadeldakse, kuidas tulevad piirideta ja võrgus kasvanud noored toime täieliku isolatsiooni ja piirangutega.