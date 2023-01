Modellimaailmas ilma tegev Kati Karu avameelselt võitlusest aknega: üldjuhul ollakse ikka toetavad, aga...

Modellinduses on ebatäiuslikkus õrn teema

Kati ei salga, et see kõik on pannud paraja põntsu tema enesekindlusele. «Modellinduses on akne ning ebaperfektsus õrn teema. Modellindust on väga keeruline teha, kui modellil on akne. Seda suuresti sellepärast, et konkurents on modellide vahel meeletu ning kui bränd saab valida modelli, kellel on klaar ning kena näonahk, või modelli, kellel on veidikenegi probleeme, siis võib arvata, kumb valitakse,» selgitab ta. «Ma ei mõista seda käitumist kuidagi hukka, sest see on arusaadav.»