«Ta väärib igat vaatamist, mis tal on!» 26-aastasest juutuuberist Artur Rehist on saanud maailma üks mõjukamaid sõjablogijaid

Aasta aega Hollywoodis elanud Artur Rehi sõnul on see üks väga räpane koht ning seal tuleb olla üsna jõukas, et filmilikke Ameerika hüvesid nautida. «Narkomaania ja kodutus, mis seal lokkas... vuhh,» ütleb ta. «Hollywood oli pettumus, päriselt!»