Bedwettersi bändimees Rauno Kutti: Eesti Laul on hea algus uueks tulekuks

Aastaid hiljem tekkis aga uuesti soov tuua looming tagasi oma ellu. «Joosep ja Mihkel said kokku ning [...] peagi liitusid kõik teised stuudiosessioonidele. Ja no tegelikult on meil järgmine album täiesti valmis,» avaldas muusik. «Eesti Laul on hea viis uueks tulekuks, et teha comeback'i.»

Finaaliks on Bedwettersil plaanis muutused. «Kunagi ei tohi sama olla, nüüd tahame asja üles keerata. Me tõesti keerame kõigele juurde – maskidele, riietele ja meil on ka teisi ideid, mida laval teha.» Põhiline on bändile aga see, et nad saavad koos olla ja et neil oleks lõbus.