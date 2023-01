Valgas sotsiaalkorterit taotlev noormees: «Tahan elu uuesti alustada, aga saadetakse pidevalt kodutute varjupaika!»

Noor Valga mees soovib pärast seadusega pahuksisse sattumist oma elu uuesti alustada ja vajab sotsiaalpinda, et jalad alla saada. «Olen korterit mitmeid kordi taotlenud, kuid siiamaani on mind pidevalt kodutute varjupaika saadetud,» räägib ta. «Sissetulek ühes kuus on praegu vaid 234 eurot, mis ei võimalda kuidagi korterit üürida,» avaldab mees.