A1000 Marketi juht nutikassadest: välismaal ei lase klient end tasuta tööle panna

Kuigi nutikassade kasutuselevõtt võib kaupluseketile olla majanduslikult soodne, ei ole see paljude klientide jaoks meelepärane. «Tuleb jõuda tasakaaluni, aga me ei tohi klienti sundseisu panna,» tõdeb A1000 Marketi tegevjuht Tarmo Lauring lisades, et nutikassas makstes peaks klient saama ka lisasoodustuse, kuna teeb töö ise ära. «Vanem põlvkond on nutikassadega täitsa hädas,» avaldab Lauring, kelle juhitavas kaupluses nutikassasid ei kasutata.