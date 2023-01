KUULA ⟩ Trummar Siim Koppel tegi Alika Eesti Laulu võistlusloost omapärase versiooni: mulle väga meeldib see!

«Idee tekkis sellest, et see lugu väga inspireeris mind,» avaldas trummar Siim Koppel toimetusele. Ta vürtsitas Alika Eesti Laulu võistluslugu «Bridges» ja avaldas sellest omalaadse versiooni.

Koppeli lugu on näinud juba ka lauljatar ise. «Alika kirjutas ja oli väga tänulik, et tegime tema loost sellise ägeda versiooni. Talle väga meeldis see produktsioon ja video,» rõõmustas trummar. Ka Alika tõdes toimetusele, et on Koppeli versiooni kuulanud. «Väga meeldib!»