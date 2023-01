VIDEO ⟩ Setomaal tantsis rebasepoeg balletti: tema «Luikede järv» on õpitud vanematelt

«Kui väike õpilane seda õppevahendi peal teeb, siis ema peatab ta väga kindlalt – ta koonu ülaosa ja silmade vahe võetakse ema lõugade vahele nii, et läheb pimedaks, ja tehakse õrn valuvõte ning urisetakse. Valuvõtted on loomade pedagoogika osa, kui on vaja kedagi paika panna. Kindlad keelavad märgid, et oleks selge, mida keelatakse.»

Matkajuhina töötav Levo Tohva ütleb, et tema näeb looduses ringi rännates rebaseid tihti, eriti jaanuaris ja veebruaris, kui neil on pulmaperiood. «Rebaste jälgi on praegu palju ka rabade peal, sest loomad märgistavad regulaarselt oma asuala ning püüavad soo pealt hiiri,» lausub ta. Tohva lisab, et hiirtel on praegu raba peal suhteliselt head tingimused, sest lumi sadas talve alguses sula maa peale ning lumekooriku all toituvatel hiirtel on sooja õhkava soopinna tõttu põrandaküte jalge all. «Hiired toituvad kooriku all taimeosadest ja seemnetest ning marjadest. Samaaegselt liigub rabal toitu otsides kanalisi: nurmkanasid, püüsid, tetresid ja metsiseid. Need on küll rebasele raskesti tabatav saak, kuid õnne korral õnnestub ehk üllatada mõnda lumes toimetavat või tukkuvat isendit,» räägib loodusmees.