Melanhoolse tooniga postitus ajendas näitleja Vladas Radvilavičiust hädaabisse helistama: märgake inimesi enda ümber

«Et nad ei ole pelgalt politseinikud, nii nagu me ette kujutame, kirjutavad trahve ja veavad valesti pargitud autosid ära, vaid on ka inimesed. Märgake inimesi enda ümber. Meil kõigil on keerulisi ja raskeid aegu. Kuulake, leidke teineteise jaoks aega, helistage enda lähedastele ja mitte vaid siis, kui on midagi vaja. Helistage ilma igasuguse põhjuseta. Me ju ei näe, mis on selle inimese naeratuse taga tegelikult,» selgitab Vladas, miks otsustas seda lugu jagada.