Telesarja «Kodu korda» staar Tim Allen välgutas Pamela Andersonile oma suguelundit?

Telesarjas «Rannavalve» tuntuks saanud Pamela Andersoni memuaarid «Love, Pamela» ilmuvad jaanuari lõpus, kuid väljavõtted raamatust on tänaseks avalikkuse ette jõudnud.

Ühes väljavõttes on Andersoni kõmuline väide, et menusarja «Kodu korda» staar Tim Allen näitas talle võtteplatsil oma suguelundit.

Anderson peatus raamatus oma rollil sarjas «Kodu korda», milles ta tegi aastatel 1991 kuni 1997 kaasa koguni 23 osas, vahendab USA Today. «Esimesel võttepäeval kõndisin oma riietusruumist välja ja Tim oli hommikumantliga koridoris. Ta tegi hommikumantli lahti ja näitas mulle kiirelt oma täiesti alasti keha,» on Anderson oma memuaarides kirjutanud.

«Ta ütles, et see on ainult aus, sest tema on mind alasti näinud. Nüüd oleme tasa. Naersin ebamugavusest.» Sama lõik 31. jaanuaril ilmuvast raamatust on jõudnud mitme USA meediaväljaandeni.

Alleni esindaja Marleah Leslie kinnitas aga USA Todayle, et näitleja eitab süüdistust. «Ei, seda ei juhtunud kunagi. Ma ei teeks eales midagi sellist,» ütles Allen oma avalduses.

Pärast skandaali puhkemist on aga avalikkusesse ilmunud videoklipp luhta läinud stseenist, kus Allen võtteplatsil oma kaasnäitleja justkui ees liputab. Stseeni filmiti elava publiku ees ja sarja see kunagi ei jõudnudki. Allen kannab stseenis kilti ja tõstab ühel hetkel näitlejanna Patricia Richardsoni silme all selle üles.

Kaamera ei taba, mida Richardsoni silmad näevad, kuid näitlejanna kinnitas TMZile, et midagi hirmsat olukorras ei olnud. «Inimesed küsivad minult, mis seal kildi all oli, kui ta selle üles tõstis, aga ta oli väga hästi riides. Ma olin lihtsalt šokeeritud, et ta selle üles tõstis, mitte et ma nägin aluspesus meest.»