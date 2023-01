«Isegi Soomest saime ühe vihje!» Inimesed on asunud saatma infot Nõmmelt tapetuna leitud naise kohta

Teisipäeval avaldati Nõmmelt tapetuna leitud naise peast 3D-kujutis. Nii Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tambre kui ka sihtasutuse Kadunud juht Aare Rüütel ütlevad, et vihjeid on tulnud mitu. Tambre sõnul on vihjeid tulnud igalt poolt Eestist, üks vihje on tulnud ka Soomest.