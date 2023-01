«Sind armastatakse enam, kui sõnadega saab kirjeldada.» Seltskonnastaar Paris Hilton sai emaks

Paris Hilton on 2023. aastal keeranud elus uue ja tähtsa lehekülje, sest seltskonnastaarist on saanud ema! Meediaväljaanne People vahendab, et Hilton ja ta abikaasa Carter Reum said pisipoja vanemateks tänu asendusemale.

«Emaks olemine on alati minu unistus olnud ja ma olen nii õnnelik, et Carter ja mina üksteist leidsime,» avaldas värske ema People'ile. «Me oleme nii elevil oma pere loomisest ja meie südamed on armastusest poja vastu juba lõhkemas.»

Rõõmustavat uudist jagas Hilton ühismeedias koos fotoga, kus seltskonnastaari poeg hoiab ema näpust kinni. «Juba armastatakse sind enam, kui sõnadega saab kirjeldada,» kirjutas ta.

Hilton on emaks saamise soovist rääkinud varemgi ja avaldas möödunud aastal, et pärast abiellumist oli plaan pere luua. Prooviti ka kehavälist viljastamist, seda just koroonapandeemia ajal. «Me alustasime ja tegime seda paar kuud, sest kogu maailm oli välja lülitatud. Teadsime, et tahame perekonda luua, ja mõtlesime, et see on täiuslik ajastus. Tavaliselt olen ma aastast 250 päeval lennukis.»