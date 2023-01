VIDEO ⟩ Rohekas komeet on nähtav juba praegu, kuid on Maale kõige lähemal 1. veebruaril

Öpiku-Oorti pilvest pärit pikaperioodilise komeedi leidsid 2. märtsil 2022 USA astronoomid Bryce Bolin ja Frank Masci laiväljavaatluskaameraga Zwicky Transient Facility. Öpiku-Oorti pilv on astronoomide arvates komeetidest koosnev sfääriline pilv. Alguses tuvastati objekt asteroidina, kuid hilisemad vaatlused näitasid, et sellel oli väga tihe pea ehk kooma, mis tõestas, et tegu on komeediga, kirjutab cnet.com.