ÕNNEROHKE UUDIS ⟩ Karl-Erik Taukarist ja Kerli Kivilaanest saavad peagi lapsevanemad

Postituse alla on kogunenud juba mitmeid õnnesoove ning muusik Egert Milder on jätnud pildi alla ka humoorika kommentaari: «Uus singel?».

Elu24-le laekus juba aasta algul vihje, et Taukarit ja Kerlit märgati koos ning tundus, et paar on ootamas oma esimest last. Pöördusime siis ka Taukari poole, kuid mees ei soovinud toona kommentaari jagada ning jättis päringule vastamata.