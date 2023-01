Pildil on näha, et mees istub ratta peal ning naine sättis end mugavalt ratta ees olevasse kasti. Elu24 fotograaf püüdis nad ka pärast lavastust kaamera ette ning Villig kinnitas, et libe sellise sõiduvahendiga liikuda küll pole. Lisaks kandis mees ka kenasti kiivrit.