FOTOD JA VIDEO ⟩ «Kuldne» poiss maeti 49 amuletiga, mis pidid teda teispoolsuses kaitsma

2300 aasta vanune muumia sai oma hüüdnime jõukusedemonstratsiooni, kaasa arvatud kuldse maski tõttu, mis samuti ta sarkofaagis on. Teadlaste arvates oli 128-sentimeetrine poiss surres 14-15-aastane. Ta vanusele viitab see, et tal ei olnud suus veel näha tarkusehambaid, kirjutab livescience.com.