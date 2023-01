FOTO ⟩ Prisma «soodushind» tekitab segadust ja pakub nalja, pood vabandab

«Nagu näha, siis on riiulid tühjaks ostetud. Kiirustage, viimased veel saadaval,» viskas üks kommentaariumis nalja. «Võimalik vaid Prismas,» pilkas aga teine. «Vaadates riiulit, siis tundub, et allahindlus mõjub.»

Jarmo-nimeline mees teadis aga rääkida, et kohvi hindadega on alati miskipärast kummalised lood. «On olnud nii, et sooduka ajal saab umbes 10 euroga ligi kilose paki ja siis «originaalhind» on maha kriipsutatud – umbes 18 eurot. Peale sooduskampaania lõppu on sama kohvipakk müügil enam-vähem sama hinnaga, millega ta sooduskampaania ajal osta sai.»