INTERVJUU ⟩ Pesudisainer Kriss Soonik teise lapse sünnist: sain metsiku energialaengu

Kuu aega tagasi teise poja ilmale toonud pesudisainer Kriss Soonik-Käärmann (39) ütleb, et elumuutus ei olegi talle veel päriselt kohale jõudnud. «Päevad lendavad nii kiiresti! Väike Kert on tubli sööja ja magaja ning üleüldse väga rahulik beebi. Karl on olnud parim suur vend, nii et seni on meil esimene kuu rahulikult läinud. Naudime, kuni see kõik muutub,» jagab ta esimesi mõtteid.