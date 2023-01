«Lapselapsed igatsevad vanaema, aga vanaema on vangis.» Narkokuriteos süüdi mõistetud naine sai kohtult rohelise tule

Narkojõuku kuulunud naine on enda sõnul elus uue lehekülje pööranud. Tema ennetähtaegset vabastamist toetavad nii vangla kui ka prokuratuur. «Teadvustan endale, et sõltlane olla on eluaegne probleem, ma pean sellega tegelema terve elu,» ütleb Tartu vanglast enne tähtaega vabaneda sooviv Tiina.