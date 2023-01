PETUKÕNED LIIKVEL? ⟩ «Ütles, et saadab mulle koodi, ja palus, et ma selle talle edastaks.» Püütakse saada ligipääsu Google'i kontodele

«Täna helistas mulle Eesti suunakoodiga numbrilt meesterahvas ja rääkis, et on Google'i kontorist ning kas ma olen praegu üritanud Huawei telefoniga siseneda oma Google'i kontole,» kirjeldas Tatjana veidrat kõnet.

«Võtsin vastu ning meesterahvas teisel pool toru ütles, et kõne katkes. Palus mul siiski edastada see kood. Ütlesin, et vaatasin oma Google'i kontole ja seal pole sisselogimisest teavitust tulnud. Tema vastus oli, et võib-olla veel ei kajastu,» rääkis Tatjana ja lisas, et helistaja ei jätnud jonni.