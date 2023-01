VÄHENDAVAD DIPLOMAATILISI SUHTEID ⟩ «Eesti ajab Vene vaenulikku poliitikat.» Moskvast peab lahkuma Eesti suursaadik

«Eesti ajab väga Vene vaenulikku poliitikat. Üheks on Vene saatkonna personali radikaalne vähendamine ning vastu sammuna on Venemaa otsustanud alandada diplomaatilise suhtluse taset, paludes Eesti saadikul Moskvast lahkuda kahe nädala vältel. Samuti toovad Tallinnast ära koju oma saadiku,» rääkis suursaadik Laidre saates «Ringvaade.»

Peale sellist teadet otsustas Läti koju kutsuda Moskvast enda saadiku ning saata välja Vene saadiku. Laidre sõnul on Balti riikide hoiak Venemaa praeguse juhtkonna poliitika suhtes ühtne ning leiab, et sellised käigud võiksid olla selgeks märgiks, et Venemaal tuleb enda poliitikat muuta.

Veel lisab Laidre, et Moskva õhus on tunda tugevat ärevus, eelkõige uut kuujuttude tõttu, et tulemas on uus mobilisatsioon.

«Soovitakse näidata, justkui kollektiivne Lääs ahistab Moskvat ja Moskva on valmis ennast kaitsma. On toimunud eriline muudatus. Räägitakse, et enam pole vastane Ukraina, pigem, et ollakse koos vennaliku Ukrainaga ning vaenlase imago on üle kand Läänele,» räägib ta kuuldustest Venemaal ning see olevat ka üks põhjus, miks hakatud paigaldama Moskvasse erinevaid õhutõrje süsteeme.