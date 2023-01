ELU25 ⟩ Toivo Paavle: penid ja ametnikud

Isegi pädevad instantsid ei tea koerte koguarvu, aga ka ametnike oma mitte. Selge, et kõiki riigi-, linna- ja vallapalgalisi ei saa valgekraedeks lugeda. Kuid jättes välja pritsimehed, võmmid, lasteaiatädid ja teised taolised, on pärisametnike hulk ikka niivõrd hägune, et tõene on hinnang: neid on palju kui kirjusid koeri. Oma armee kärpimise õigus on paraku ametnikel endil, mis on umbes sama nagu koeral oma saba tagaajamine – lühike rabelemine, pisut urinat, tolm ja karvad lendavad, aga alles jäävad nii koer kui ka saba.