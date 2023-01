VIDEO ⟩ «Neile justkui meeldib vägivald ja kius.» Mupo ametnikud läksid tänavamuusikule kätega kallale

«Mängisin seal pilli, kui mupo auto mulle ette sõitis. Ütlesin neile, et lähen ära. Võtsin oma pilli ja pillikoti, aga selle peale tulid nad mulle kallale. Üks neist ütles veel, et laseb mulle pipragaasi,» meenutab Ivar, kes on tänavamuusikuna tänaseks lisaraha teeninud juba üle kümne aasta.