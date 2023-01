«Minu 93. sünnipäeval ja päeval, kui mind austab ka Living Legends of Aviation, on mul hea meel teatada, et minu kauaaegne armastus dr Anca Faur ja mina sõlmisime abielu,» kirjutas Aldrin. «Meid pandi paari väikesel eratseremoonial Los Angeleses ja oleme sama põnevil kui pagevad teismelised.»