Võltsitud LHV lehtedel röövitakse inimestelt tuhandeid: avastasin, et Hispaania panka on läinud 23 000 eurot

Eelmise aasta pühad möödusid nii mõneski Eesti peres pisarate saatel, sest netikelmid tegid nende pangakontod tühjaks niisuguse vilumuse ja osavusega, et inimesed ei saanud esialgu isegi aru, kuhu nende raha on kadunud. «Vaatasin, et oli jah ühele Hispaania inimesele läinud ära päris mitu-mitu tuhat eurot. Põhimõtteliselt kogu meie pere raha,» ütleb kuriteo ohvriks langenud tallinlane.