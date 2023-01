«KUUUURIJA» ALUSTAB ⟩ Kuidas Pärnumaalt pärit Svetlana pangaarvelt haihtus 23 000 eurot

«Kuuuurija» 15. hooaja avasaade näitab, kuidas netikelmid said valmis LHV panga võltsitud kodulehe ja püüdsid panga kliendid niimoodi püünisesse, et inimesed ei saanud esimese hooga isegi aru, kuhu nende kogutud kümned tuhanded eurod kadusid.

«Anname kohe Google'ile teada ja üritame need leheküljed võimalikult kiiresti Google'i abiga maha saada, sest paraku ise me seda teha ei saa,» tunnistas Goroško, kinnitades, et pank teeb omalt poolt kõik, et võltsitud veebilehed võimalikult kiiresti internetist eemaldataks.