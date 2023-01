«Suvi on tulemas ja hea jooke hoiustada!» Bolt Food taunib kullerite toidukottide müümist

«Bolt on juba nii põhja käinud, et töölised müüvad inventari?» küsis lugeja, kes saatis toimetusele pildi internetiportaalis müüdavast Bolt Foodi kotist. «Kas kotid siis polegi firma omad, tekib küsimus.»

«Bolt Foodi kotid ei ole väljaostetavad, vaid laename need kulleritele deposiidi eest. Kui kuller ei soovi enam Bolt Foodi platvormil teenuseid osutada, siis saab koti meile ka tagastada, ja kui kott on heas seisukorras, siis tagastame deposiidi,» selgitas Jalakas.

«Kotid on antud kindlale kullerile seerianumbri alusel ja seega omavahelist kottide vahetust ei tohi toimuda,» nentis ta. Jalakas lisas, et kui näevad, et kuller ei ole platvormil enam aktiivne, saadetakse talle meeldetuletus koti tagastamiseks. «Otseselt midagi ei juhtu, kui kotti meile ei tagastata, kuid teistele inimestele ei tohi kulleritööks kotti edasi anda,» täpsustas ta.

«Ideaalne kaaslane õpikute mahutamiseks»

Siiski tõdes ta, et ettevõte on laenanud koti kullerile ja see konkreetne kuller enam platvormil teenuseid ei osuta. Küll aga peaks kuller kasutajatingimuste järgi viima koti Boltile tagasi kolme tööpäeva jooksul peale konto sulgemist, et Bolt saaks tagastada koti laenutamise deposiidi.