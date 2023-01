ÕUDNE ⟩ Uusaastapäeval lumesahaõnnetusse sattunud Jeremy Renner murdis üle 30 luu

Mõni päev pärast õnnetust selgus, et näitleja sai tõsiselt vigastada, kuna läks kedagi abistama. Mäel autoga lumme kinni jäänud inimesele appi läinud Renner oli õnnetuse ajal kaine. «See oli traagiline õnnetus. Ta on hea naaber ja aitas teid lahti lükata,» teatasid ametivõimud ja viitasid sellele, et Renner kasutas lumesahka.

RadarOnline'i sõnul on mehe olukorra pärast põhjust aga palju rohkem muret tunda, kui paistis. «Jeremy teab, et ta peaaegu suri seal väljas,» rääkis näitleja sõber väljaandele. «Jeremy rindkere sai paremalt poolt tugevalt muljuda ja rindkere ülaosa on veelgi hullemas seisundis. Lisaks oli tal tugevalt veritsev peavigastus ning jalahaav,» lisas sõber.

Teine allikas paljastas, et näitleja rindkerekahjustus oli olnud nii tõsine, et kogu rindkere tuli rekonstrueerida ning Renneri paranemine võib võtta lausa kaks aastat. «Seni on talle tehtud kaks operatsiooni ning tõenäoliselt võib jalg vajada veel operatsiooni. Siiani on arstid operatsioone proovinud teha väikeste vahedega, et Jeremy keha saaks võimalikult palju ise paranemisprotsessiga tegeleda,» sõnas lähedane, kes usub, et Renner on tugev võitleja ning tuleb sellest kõigest kenasti välja.