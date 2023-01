PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 22. jaanuar: Sõnn peab kannatust varuma, Lõvil on isiklike suhete vallas keeruline päev

Mida rohkem kiirustad, seda aeglasemalt asjad edenevad. Kui tunned, et sein on ees, ära proovi sellest pea ees läbi joosta.

Kui äriasjus on probleeme, siis silma kinni pigistamine ei aita. Igasuguse jama likvideerimise eelduseks on see, et vaatad sellele ausalt ja otse silma.