NOËP Eesti Laulu poolfinaalist: kui kolm nime olid välja öeldud, siis pulss läks kõrgemaks küll

Varasemalt Eesti Laulul sama koosseisuga osalenud ansambel Meeliku liige Meelik Samel sõnas, et enne Eesti Laulu olid nad lihtsalt üks koolibänd. «Me salvestasime ühe bändika demo ja saatsime selle Eesti Laulule,» mainis ta ja tõi välja, et tegelikult kandis nende bänd enne juba aastaid tagasi Meeliku nime, kuid vahepeal pidid seda vahetama. «Kuna «Oblivion» oli ingliskeelne, siis see ei haakunud enam selle kontseptsiooniga, seega see lugu tegi ansambel Meelikust Tenfold Rabbiti.»

Bändinimel Meelik on nende enda sõnul palju erinevaid tõlgendusi. «Võrdlemisi rariteetne nimi, aga mina arvan, et üks tore viis, kuidas seda näha, on nii, et eesti keeles on vahva väljend ülemeelik, aga kuna me oleme nii tagasihoidlikud noormehed, siis me oleme lihtsalt Meelik,» ütles Meelik Samel.