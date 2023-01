OHHOO ⟩ The Sunday Times toob Eesti lasteaiad eeskujuks: kuidas saadakse Eestis nii väikese kohatasuga hakkama?

Lasteaedasid puudutavad küsimused on eelseisvatel valimistel üks peamine vaidlusteema, väidab The Sunday Times. Suurbritannias on alushariduse maksumus teiste riikidega võrreldes üks kõige kõrgemaid. Ainult Šveitsis on lasteaiad veelgi kallimad, Suurbritannia on teisel kohal. 2- või 3-aastaste laste vanematele tähendab see, et keskmiselt 29 protsenti pere sissetulekust kulub lasteaiale. Briti lasteaedades võib maksumus küündida kuni 100 naelani päevas.