FOTOD ⟩ Kylie Jenner avaldas viimaks pisipoja nime

Mõni nädal, enne Kylie Jenneri teise lapse aastaseks saamist, postitas tõsielutäht ühismeediasse esimesed pildid pisipojast, kus on näha ka tema nägu. Lisaks piltidele avalikustas Jenner viimaks ka poja nime.

«AIRE 🤍,» seisab suurelt postituses. «Ma armastan sind Aire Webster ❤️,» kommenteerib fotode all vanaema Kris Jenner. Allikate kohaselt tähendab Aire Jumala lõvi.

Kylie Jenner teatas aasta tagasi Instagramis, et sünnitas 2. veebruaril teise lapse. Naine jagas uudist mustvalge fotoga, millel on näha vastsündinu kätt. «💙 2/2/22,» kirjutas ta postituses. Lisaks paljastas Jenner, et vastsündinu nägi ilmavalgust päev pärast nelja-aastase tütre sünnipäeva.

Maagilisel kuupäeval ilmale tulnud poja nime üle spekuleeriti kõmumeedias hoogsalt. Arvati, et Kylie paneb lapsele nimeks näiteks Angel või Angelo, aga ka Halo. Ükski neist siiski täppi ei läinud. 11. veebruaril teatas Kylie Instagrami-loos, et pojale pandi nimeks Wolf Webster.

Veebruari teisel poolel sai TMZ enda valdusesse lapse sünnitunnistuse, kus oli kirjas, et poja keskmine nimi on Jacques. Sedasama nime kannab ka lapse isa Travis, kelle nimi passis on Jacques Bermon Webster.

Enam kui kuu hiljem oli Kylie aga poja nime suhtes ümber mõelnud. Tõsielustaar teatas sotsiaalmeedias: «Infoks, meie poja nimi ei ole enam Wolf. Tundsime, et see ei olnud päris tema.»

Postituse põhjal tundus, et lapsevanemad pole rahul vaid pisipoja eesnimega. Veel polnud teada, mis saab poja uueks nimeks ja kas tõsielustaar plaanib nime ka sünnitunnistusel ära muuta.

Kylie Kristen Jenner on Ameerika Ühendriikide tõsielustaar, ettevõtja ja modell.