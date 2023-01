«Suur lennuk oli pilgeni täis.» Laupäeval tühistatud lend väljus varahommikul

Keeruliste ilmaolude tõttu jäid laupäeval ära mitmed lennud. Laupäeval ütles Tallinna lennujaama kommunikatsioonispetsialist Jane Kallaste, et reisijatel tuleks jälgida infot lennujaama kodulehel ja lennufirmadelt tulevat informatsiooni, et veenduda, kas nende lend ikka väljub. Täna hommikul ütles Kallaste, et olukord laabus juba eile õhtul. «Täna on lennuliiklus plaanipärane,» kinnitas ta.

«Ei olnud üldse mitte suur arv katkestatud lende, hilinemist esines,» ütles Kallaste ja avaldas, et laupäeval jäi ilmastikuolude tõttu ära neli lendu. «Lennujaam oli lahti ja rada avatud, kuid ilmastikuolud olid udu tõttu keerulised. Eile tühistati ilma tõttu neli saabuvat lendu ja seetõttu ei väljunud nendel liinidel lennud ka Tallinnast.,» ütles Kallaste. «Need lennud, mis ei saanud Tallinnas maanduda, pöördusid tagasi. Mõned läksid Helsingi lennujaama, osad lennud aga pöördusid tagasi lähtekohta,» avaldas lennujaama kommunikatsioonispetsialist.

«See, millist kompensatsiooni reisijad ära jäänud lennu eest saavad, sõltub lennufirmast. Reisijal tuleb pöörduda lennufirma poole, kes tegeleb kompensatsiooni küsimustega,» ütles Kallaste.

Paljudel inimestel tuli oodata mitmeid tunde

Üks eile õhtul tühistatud lendudest oli kell 18.20 väljuma pidanud Lufthansa lend Frankfurti. «Tabloo peal oli juba algusest peale kirjas, et väljub hiljem. Siis tuli sõnum, et jääb ära. Ma olin esimeste hulgas, kes sai pileti ümber vormistatud,» rääkis eile Frankfurti lendama pidanud Heiki. «Need, kes said sõnumi ja hakkasid kohe tegutsema, said kiiremini õhtul koju tagasi. Paljud inimesed helistasid aga esmalt Lufthansa teeninduskeskusesse, aga sealt ei saadud neid aidata ja ümberbroneeringut teha, sest teeninduskeskus ei saanud välja chekkida. Check in oli ju tehtud,» rääkis Heiki, kes sai Frankfurti ja sealt edasi Luksemburgi täna hommikul kell 6.30 väljunud lennuga.

«Anti kaks Tallinki takso kupongi, et saaks õhtul koju ja hommikul taksoga tagasi lennujaama. Eile õhtul sai lennujaamas veedetud umbes 3–4 tundi. Pileti ümbervormistamise järjekorras tuli mul oodata 45 minutit, sest olin esimeste seas. Paljud pidid ootama tunde kauem, sest järjekorrad olid lennujaamas väga pikad, kuigi mitu teeninduspunkti töötasid. Kui lend tühistatakse, tasub kohe kiiresti pöörduda lennujaama teeninduspunkti piletit ümber vormistama, mitte helistada lennufirmale,» avaldab reisija.