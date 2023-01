Lauljatar Sissi emotsioonidest: tunneme meeletutes kogustes valu, kuid kanname maski, et kõik on hästi

Eesti Laulu finalist Sissi on oma eluga just selles kohas, kus ta soovib olla. «Elu unistuseks on Eurovisioonile jõuda, seda soovisin juba väikese tüdrukuna,» avaldas Sissi, kes on oma unistuse täitumisele nüüd väga lähedal. Sissi tunneb ennast laval olles kõige rohkem iseendana.

«Lava on mulle väga südamelähedane koht, seal saan olla puhas autentne Sissi. Laval on mingi kergus, mida ei oskagi kirjeldada,» rääkis Sissi lisades, et ta väga naudib asjade protsessi ning oskab seetõttu edukalt toime tulla ka kaotustega. «Ma olen täielikult protsessi-inimene, mis väljendub nii muusikas kui kunstis. Võin teha 70 tundi mingit maali ja siis selle kappi ära panna. Mu jaoks on kõige tähtsam see, et ma olen laval. See laval olemise moment on kingitus,» rääkis lauljatar.