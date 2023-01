VIDEO ⟩ Näitleja Jennifer Coolidge tegi oma esimese TikToki, mida kommenteeris teine tuntud Jennifer

Näitleja ja saatejuht Jennifer Coolidge (61) on jõudnud TikTokki ning kuigi ta on avaldanud vaid ühe video, on tal juba 772 000 jälgijat ning video on kogunud 1,6 miljonit meeldimist.

«Tere kõigile! See on mu esimene TikToki video. Mõtlesin, mida lahedat teha ning otsustasin, et loen mõned read luuletusest, mis mulle meeldib,» ütleb Coolidge video alguses ja jätkab: «Don't be fooled by the rocks that I got. I'm still Jenny... Jenny... Jenny from the block.» Coolidge esitab refrääni alguse read Jennifer Lopezi legendaarsest laulust «Jenny From The Block».