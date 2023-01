Pamela Anderson suhtest Tommy Leega: see oli ainus kord, kui olin tõsiselt armunud!

Pärast seda esitas näitleja ka lahutusavalduse. «Lahutus Tommyst oli mu elu madalaim ja raskeim hetk,» kirjutab ta oma memuaarides. «Ma olin muserdunud. Ma ei suutnud ikka veel uskuda, et inimene, keda ma kõige rohkem armastasin, oli selliseks asjaks võimeline. Olime mõlemad kurvad, aga ma pidin oma lapsi kaitsma.» Rohkem kui kaks aastakümmet hiljem hoiavad nad siiski omavahel ühendust. «Tommy on mu laste isa ja ma olen igavesti tänulik.»

«Süütan oma küünlad, mängin muusikat. Mul on klaver, ma olen kindel, et oleks tore, kui keegi teine oleks mu elus ja tahaks sama asja, aga ma pole teda kunagi kohanud,» tunnistab naine.

See on midagi, mille poole ta püüdleb, valmistudes jagama maailmaga kogu oma lugu ja enesearmastuse õppetunde. «Mul pole vaja, et keegi mulle roose tooks,» ütleb Anderson naeratades. «Olen just istutanud sada roosipõõsast. Saan neid igal ajal, kui tahan – ja need on mu lemmikroosid.»