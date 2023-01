SILMAD LAHTI ⟩ Võhivõõras sissetungija on muutnud Viljandi elanikud valvsaks. «Hoian nüüdsest uksed lukus nii päeval kui öösel!»

Laupäevasel hommikupoolikul Viljandis Uueveskil ringi kõndides on sõitmas kuulda ainult üksikuid autosid ning ka tänavad on praktilised inimtühjad. Ka kohalikud elanikud nendivad, et Uueveski näol on olnud alati tegemist väga turvalise ja rahuliku piirkonnaga. «Nüüd hoiame kindlasti rohkem silmad lahti kui enne,» rääkis vanapaar, kes oli Facebooki vahendusel teada saanud toimunud juhtumist.