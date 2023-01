VIDEO ⟩ 77-aastane näitlejanna Diane Keaton lööb tagahoovis tantsu Miley Cyruse laulu järgi

USA filminäitleja, režissöör, produtsent ja stsenarist Diane Keaton (77) on tõeliselt rõõmus Miley Cyruse uue laulu üle ning ütleb, et see suurepärane laul andis talle lausa põhjuse, et oma maja tagahoovis tantsu lüüa.

Keaton tunneb ennast tantsu vihtudes tõeliselt vabalt. Tantsunumbrit jälgib ka tema koer.

Diane Keatoni esimeseks suuremaks filmirolliks oli Kay Adams-Corleone`i roll filmis «The Godfather». Seejärel algas tema koostöö Woody Alleniga ja ta hakkas üles astuma ka komöödiafilmides. Woody Alleniga oli Keaton ka lühikest aega suhtes. Nad töötasid koos kaheksas filmis ajavahemikus 1971–1993 ja Allen on siiamaani üks tema parimaid sõpru.

Keatonil on kaks lapsendatud last, tütar Dexter ja poeg Duke. Näitlejanna on tunnistanud, et emaks olemine on teda põhjalikult muutnud.

Abiellunud Keaton pole ja ta on varasemalt öelnud, et ta ei ole seetõttu millestki ilma jäänud. «Vanatüdruku müüt on jama. Ma ei arva, et olen elult vähem saanud, kuna pole abielus olnud.»