ARMAS KLÕPS ⟩ Viljatusprobleemidega võidelnud Chrissy Teigeni ja John Legendi perre sündis kolmas laps

«Ta on kohal! Esti Maxine Stephens! Maja on täis sagimist ja meie pere ei saaks olla õnnelikum,» ütleb Chrissy Teigen (37) sotsiaalmeedias ja jagab üliarmsat pilti, kus vanemad lapsed hoiavad süles ja vaatavad imetlusega oma pisikest õde.

«John on nii õnnelik ja valab igal õhtul rõõmupisaraid nähes, kui armastavalt Luna ja Miles oma õde hoiavad,» avaldab modell. «Oleme õnnistatud! Aitäh teile kogu armastuse ja õnnesoovide eest. Võtame need kõik vastu,» ütleb Teigen oma jälgijatele.

Teigeni ja tema abikaasa John Legendi lapsed on sündinud kehavälise viljastamise abiga. Chrissy Teigen on aastaid aidanud viljatusega võitlevatel fännidel end vähem üksikuna tunda, jagades oma rasket teekonda lapsevanemaks saamiseni.

Paar elas läbi suure kaotuse, kui üks rasedus paar aastat tagasi katkes. Hiljem avaldas Teigen, et rasedus ei katkenud mitte iseenesest, vaid ta oli sunnitud tegema aborti, sest arstidel ei õnnestunud lapse elu päästa ja laps suri. «Oleme šokeeritud ja sellises sügavas valus, sellises valus, mida me pole kunagi varem tundnud,» avaldas Teigen 2020. aastal pärast lapse kaotust.

Pärast traagilist sündmust arvas Teigen, et ta ei jää enam kunagi lapseootele, kuna «mu emakas lihtsalt ei tee minuga koostööd». Möödunud aasta augustis aga teatas modell rõõmsa uudise, et saab taas emaks.

Kuus Grammy auhinda võitnud John Legend ütleb Instagramis, et nüüd on nende kodu täitunud armastuse ja rõõmuga. Legend avaldab ka, et imetleb oma naise tugevust. «Tunnen aukartust Chrissy tugevuse ja vastupidavuse ees ning mul on nii hea meel näha, kuidas Luna ja Miles oma pisiõde embavad. Olen tänulik, aga «aitäh» ei tundu piisavalt suur sõna, et tänulikkust väljendada,» kirjutab Legend.